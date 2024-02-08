12 простейших вопросов из общих знаний, на которые советский школьник легко бы ответил, а вы не сможете

Проверьте, насколько хорошо вы не владеете элементарными знаниями! фото: заставка к выпуску киножурнала «Ералаш»Сегодня, 8 февраля, ученые по всей стране будут купаться в фонтанах, пить книги — источник знаний, закусывать орешками знаний и бить головой гранит науки — в честь своего профессионального праздника Дня российской науки.