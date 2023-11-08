Президент России Владимир Путин впервые получил возможность использовать козырь, который он держал в рукаве уже больше 20 лет.
Хазин: Путин держал этот козырь в рукаве больше 20 лет - настало время разыграть карту
Комментарии
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propleks смирнов
Давно пора поступать с этой либердой как поступает товарищ Си!К стенке без всяких разговоров и я уверена народ только за,а забугорные пускай идут лесом!
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21 час.
Михаил Еграшин
Вот удивили. На работе один мужик иголку швейную за нижней губой держал месяц (подумаешь, забыл).
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15 час.
Аким Воземчук
Что за бестолочь ,который год он пытается надуть из себя значимую и компетентную величину.На самом деле он типичный хайпишник.Два американца Лауреаты Нобиля опубликовали многолетний труд по экономике и наш херой нисколько не смущаясь заявил что эта работа плод его наработок.Мы тогда просто ахерели от такого самомнения.Как такие грамотеи вообще появляются ,непонятно.Загадка или ошибка природы.
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15 час.
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