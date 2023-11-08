Хазин: Путин держал этот козырь в рукаве больше 20 лет - настало время разыграть карту

Давно пора поступать с этой либердой как поступает товарищ Си!К стенке без всяких разговоров и я уверена народ только за,а забугорные пускай идут лесом!

Аким Воземчук

Что за бестолочь ,который год он пытается надуть из себя значимую и компетентную величину.На самом деле он типичный хайпишник.Два американца Лауреаты Нобиля опубликовали многолетний труд по экономике и наш херой нисколько не смущаясь заявил что эта работа плод его наработок.Мы тогда просто ахерели от такого самомнения.Как такие грамотеи вообще появляются ,непонятно.Загадка или ошибка природы.