«6 сәгать операция кичердем.»: Гүзәл Уразованың нинди операция ясатуы ачыкланды https://intertat.tatar/news/6-sagat-operaciya-kicerdem-guzal-urazovanyn-nindi-operaciya-yasatuy-acyklandy-5865736.
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«6 сәгать операция кичердем.»: Гүзәл Уразованың нинди операция ясатуы ачыкланды https://intertat.tatar/news/6-sagat-operaciya-kicerdem-guzal-urazovanyn-nindi-operaciya-yasatuy-acyklandy-5865736.