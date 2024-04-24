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«6 сәгать операция кичердем...»: Гүзәл Уразованың нинди операция ясатуы

«6 сәгать операция кичердем.»: Гүзәл Уразованың нинди операция ясатуы ачыкланды https://intertat.tatar/news/6-sagat-operaciya-kicerdem-guzal-urazovanyn-nindi-operaciya-yasatuy-acyklandy-5865736.

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