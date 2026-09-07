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В Барнауле штрафуют за продажу шашлыка и веников у обочин

В Барнауле штрафуют за продажу шашлыка и веников у обочин

Продавцы мешают движению транспорта и нарушают санитарные нормы На Правобережном тракте в Барнауле незаконно торгуют различными товарами с автомобилей, столов и земли, сообщает пресс-служба мэрии города.

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