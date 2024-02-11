Министр обороны США Остин был вновь госпитализирован

Если у него ранее диагностировали рак простаты и он принял решение на ее удаление, то сейчас идет послеоперационный период, никакого контроля за мочеиспусканием долго не будет. Значит либо в памперсах, либо с мочесборником ходит, в стационаре или в домашних условиях, короче, поближе к унитазу... Восстановится примерно через год.

Vladimir Soukhatchev

Возможно, вы правы, хотя упускаете из виду одно важное обстоятельство - сразу после операции этот парень вновь вернулся в госпиталь с "послеоперационной инфекцией", т.е. непредвиденными осложнениями после вмешательства! Получается, что это уже третье стационарное лечение должно будет призвано Исправить Допущенные "Косяки" как при операции по удалению простаты и вероятным заносом инфекции, так и после не вполне удачной попытки эту инфекцию купировать! Короче говоря, черную "карму Зелебобика" никто не отменял!