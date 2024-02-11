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Министр обороны США Остин был вновь госпитализирован

Министр обороны США Остин был вновь госпитализирован

Министр обороны США Ллойд Остин из-за возникших проблем со здоровьем вновь был госпитализирован для осмотра.

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Комментарии
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Александр Свитайло
Если у него ранее диагностировали рак простаты и он принял решение на ее удаление, то сейчас идет послеоперационный период, никакого контроля за мочеиспусканием долго не будет. Значит либо в памперсах, либо с мочесборником ходит, в стационаре или в домашних условиях, короче, поближе к унитазу... Восстановится примерно через год.
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18 час.
Vladimir Soukhatchev
Возможно, вы правы, хотя упускаете из виду одно важное обстоятельство - сразу после операции этот парень вновь вернулся в госпиталь с &quot;послеоперационной инфекцией&quot;, т.е. непредвиденными осложнениями после вмешательства! Получается, что это уже третье стационарное лечение должно будет призвано Исправить Допущенные &quot;Косяки&quot; как при операции по удалению простаты и вероятным заносом инфекции, так и после не вполне удачной попытки эту инфекцию купировать! Короче говоря, черную &quot;карму Зелебобика&quot; никто не отменял!
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18 час.

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