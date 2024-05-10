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Конкурс Евровидения стал балом сатаны

Конкурс Евровидения стал балом сатаны

Юрий Кот Россию, слава Богу, отстранили от участия в якобы музыкальном конкурсе после начала СВО.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Сходка сумасшедших.
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1 час.
Владислав Владислав
Шабаш ...
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12 мин.
КП
Кремлин Православович
Последний конкурс, который понравился абсолютному большинству, прошёл в России в 2009 году. После этого пидерастия и прогрессирующий сатанизм постепенно превращали евровидение в неудобоваримое как-бы шоу. Последнее красивое, понравившееся абсолютному большинству, открытие олимпийских игр, было в России в 2014 году. И оно резко контрастировало с сатанинской церемонией открытия ОИ в Лондо́не в 2012-м. Всё, что делается в России, нравится большинству нормальных людей.
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6 мин.

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