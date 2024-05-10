КП

Кремлин Православович

Последний конкурс, который понравился абсолютному большинству, прошёл в России в 2009 году. После этого пидерастия и прогрессирующий сатанизм постепенно превращали евровидение в неудобоваримое как-бы шоу. Последнее красивое, понравившееся абсолютному большинству, открытие олимпийских игр, было в России в 2014 году. И оно резко контрастировало с сатанинской церемонией открытия ОИ в Лондо́не в 2012-м. Всё, что делается в России, нравится большинству нормальных людей.