Заноза

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Соцсети жгут!!! Обзор ситуации в мире в ехидных скриншотах

Соцсети жгут!!! Обзор ситуации в мире в ехидных скриншотах

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Александр Симаков
И не надо Зюганова с Куклачёвым путать - если держит кошку на руках -значит Куклачёв, если за хвост - значит Зюганов.
Дмитрий Гурин
Последнее улыбнуло..... но вот тестов на дальтонизм в справках на оружие до сих пор нет!!!
Александр Симаков
А грибникам без разницы, кто их подстрелит - дальтоник или человек, различающий цвета. Я бы посоветовал грибникам в Курской области "мигалку" на батарейках на голове носить, а не яркую одежду. Тогда даже дальтоник не промахнется... :-)

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