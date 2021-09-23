Соцсети жгут!!! Обзор ситуации в мире в ехидных скриншотах

ЗанозаОбществоСоцсети жгут!!! Обзор ситуации в мире в ехидных скриншотах .Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр СимаковИ не надо Зюганова с Куклачёвым путать - если держит кошку на руках -значит Куклачёв, если за хвост - значит Зюганов.Дмитрий ГуринПоследнее улыбнуло..... но вот тестов на дальтонизм в справках на оружие до сих пор нет!!!Александр СимаковА грибникам без разницы, кто их подстрелит - дальтоник или человек, различающий цвета. Я бы посоветовал грибникам в Курской области "мигалку" на батарейках на голове носить, а не яркую одежду. Тогда даже дальтоник не промахнется... :-)Комментировать
Свежие комментарии