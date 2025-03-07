Врач Чернушевич: у ряда россиян уже могут возникать симптомы «весенней» аллергии

В южных регионах России уже активно начинается цветение, и в другие районы с ветром могут доноситься «пыльцевые заносы», что может уже сейчас вызывать у людей симптомы со стороны слизистых носа, глаз и лёгких, рассказала в беседе с RT врач-аллерголог, иммунолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Чернушевич.