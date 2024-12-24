Экономист Разуваев: цены на бензин вырастут на 10-20% в 2025 году

Цена на бензин в России вырастет в 2025 году на 10-20%, прогнозирует экономист Александр Разуваев.Экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев дал прогноз о том, насколько подорожает бензин в 2025 году.
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