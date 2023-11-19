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На руинах Страны Советов

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6 неловких фото россиян из 90-х, которые казались крутыми, а сейчас выглядят нелепо

6 неловких фото россиян из 90-х, которые казались крутыми, а сейчас выглядят нелепо

  Это было недавно, это было давно. Какие фото из домашних архивов 90-х вызывают у нынешней молодежи испанский стыд? В непростую эпоху 90-х, когда вместо смартфонов были огромные трубки-кирпичи, которые могли позволить себе лишь новые русские, а лучшим подарком для ребенка была приставка Dendy, простые россияне делали снимки на аналоговые пленочные фотоаппараты, затем отдавая пленку в проявку и печать в фотоателье.

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