6 неловких фото россиян из 90-х, которые казались крутыми, а сейчас выглядят нелепо

Это было недавно, это было давно. Какие фото из домашних архивов 90-х вызывают у нынешней молодежи испанский стыд? В непростую эпоху 90-х, когда вместо смартфонов были огромные трубки-кирпичи, которые могли позволить себе лишь новые русские, а лучшим подарком для ребенка была приставка Dendy, простые россияне делали снимки на аналоговые пленочные фотоаппараты, затем отдавая пленку в проявку и печать в фотоателье.