Зачем крупному бизнесу киберучения

Дмитрий Лившин - Генеральный директор «Сайбер Бизнес Консалтинг». Число кибератак на сайты и приложения российских компаний в первом полугодии 2026 года выросло на 27% и достигло 849,7 млн, при этом почти половина атак стала многоэтапной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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