Зачем крупному бизнесу киберучения

Дмитрий Лившин - Генеральный директор «Сайбер Бизнес Консалтинг». Число кибератак на сайты и приложения российских компаний в первом полугодии 2026 года выросло на 27% и достигло 849,7 млн, при этом почти половина атак стала многоэтапной.