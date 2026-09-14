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Зачем крупному бизнесу киберучения

Зачем крупному бизнесу киберучения

Дмитрий Лившин - Генеральный директор «Сайбер Бизнес Консалтинг». Число кибератак на сайты и приложения российских компаний в первом полугодии 2026 года выросло на 27% и достигло 849,7 млн, при этом почти половина атак стала многоэтапной.

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