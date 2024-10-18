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Слуцкий считает, что Запад не будет рекрутировать солдат для ВСУ

Слуцкий считает, что Запад не будет рекрутировать солдат для ВСУ

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий полагает, что западные страны не станут направлять своих военных на Украину, несмотря на предложение, сделанное украинским лидером Владимиром Зеленским.

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