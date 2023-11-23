Украинские источники: ВС РФ прорыли туннель под позиции ВСУ под Авдеевкой и взорвали 500-килограммовый заряд ВВ

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают штурмовые действия в районе города Авдеевка. К настоящему времени фиксируется продвижение вглубь Авдеевки со стороны Ясиноватой – вдоль Ясиноватского переулка, а также в районе поселка «Нива».
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