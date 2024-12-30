Театр абсурда
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Театр абсурда

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"В Сирии опозорились, а скоро и из Африки уйдём. Стратеги...." . Ответ комментатору

"В Сирии опозорились, а скоро и из Африки уйдём. Стратеги...." . Ответ комментатору

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Сидим разбираем комментарии читателей.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
По  скудости  ума  какая-то мразь  мне дизлайк  поставила, показав всем свою  подлость и  дебилизм Сдохни, гнида.
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9 час.
Михаил Фадеев
Этот дизлайк - лишь крохотный рисуночек, неприятный, но не фатальный, стоит ли он таких страшных слов и эмоций. Вова, аннулируй, пока не поздно; ты за шампаньским сгонял, надеюсь? Беги скорей, если забыл, и пожелаем всем наоборот - остаться живыми и встретить заслуженную всеми русскими победу в Новом году!
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9 час.
Дмитрий
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6 час.

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