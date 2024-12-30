ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Сидим разбираем комментарии читателей.
"В Сирии опозорились, а скоро и из Африки уйдём. Стратеги...." . Ответ комментатору
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
По скудости ума какая-то мразь мне дизлайк поставила, показав всем свою подлость и дебилизм Сдохни, гнида.
Ответить
9 час.
Михаил Фадеев
Этот дизлайк - лишь крохотный рисуночек, неприятный, но не фатальный, стоит ли он таких страшных слов и эмоций. Вова, аннулируй, пока не поздно; ты за шампаньским сгонял, надеюсь? Беги скорей, если забыл, и пожелаем всем наоборот - остаться живыми и встретить заслуженную всеми русскими победу в Новом году!
Ответить
9 час.
Дмитрий
Ответить
6 час.
Свежие комментарии