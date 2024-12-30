"В Сирии опозорились, а скоро и из Африки уйдём. Стратеги...." . Ответ комментатору

Михаил Фадеев

Этот дизлайк - лишь крохотный рисуночек, неприятный, но не фатальный, стоит ли он таких страшных слов и эмоций. Вова, аннулируй, пока не поздно; ты за шампаньским сгонял, надеюсь? Беги скорей, если забыл, и пожелаем всем наоборот - остаться живыми и встретить заслуженную всеми русскими победу в Новом году!