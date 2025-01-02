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Китайский автопром обеспечивает себя чипами локальной разработки менее чем...

Китайский автопром обеспечивает себя чипами локальной разработки менее чем...

Китайский автопром обеспечивает себя чипами локальной разработки менее чем на 10 %Государственная статистика показывает, что китайская автомобильная промышленность менее чем на 10 % обеспечена полупроводниковыми компонентами местной разработки, и продолжает сильно зависеть от импорта.

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