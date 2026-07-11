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Мы соседи по планете

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20 фотографий, которые демонстрируют все страдания людей низкого роста

20 фотографий, которые демонстрируют все страдания людей низкого роста

Часто мы слышим, как высокие девушки жалуются на свой рост: каблуки носить нельзя, все парни низкие, да и шутки о высоких порядком надоедают… Но если вы считаете, что жизнь людей небольшого роста гораздо проще, то вот 20 фото, которые убедят вас в обратном.

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