20 фотографий, которые демонстрируют все страдания людей низкого роста

Часто мы слышим, как высокие девушки жалуются на свой рост: каблуки носить нельзя, все парни низкие, да и шутки о высоких порядком надоедают… Но если вы считаете, что жизнь людей небольшого роста гораздо проще, то вот 20 фото, которые убедят вас в обратном.