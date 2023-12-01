Уполномоченный и и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области провели прием предпринимателей

29 ноября 2023 года на совместный прием Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Свердловской области Еленой Артюх с исполняющим обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области Анатолием Надбитовым обратились 10 человек.
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