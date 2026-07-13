Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 537 подписчиков

"Русская тема" для губернаторов: июньский рейтинг показал важность реальных дел, а не отчётов

"Русская тема" для губернаторов: июньский рейтинг показал важность реальных дел, а не отчётов

Анализ Центра этнорелигиозных исследований Института Царьграда показал, что для выполнения Стратегии национальной политики решающую роль играет системность, регулярная работа с исторической памятью, культурой и межконфессиональным диалогом, а не отчёты "для галочки".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии