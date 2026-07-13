"Русская тема" для губернаторов: июньский рейтинг показал важность реальных дел, а не отчётов

Анализ Центра этнорелигиозных исследований Института Царьграда показал, что для выполнения Стратегии национальной политики решающую роль играет системность, регулярная работа с исторической памятью, культурой и межконфессиональным диалогом, а не отчёты "для галочки".
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