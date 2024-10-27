Власти упростят гражданам подачу деклараций по НДФЛ

Минфин вместе с ФНС разработали поправки, которые позволят гражданам не подавать декларации по НДФЛ при отчуждении имущества и транспорта: служба будет автоматически рассчитывать налоги на основе данных, полученных от ведомствФото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press Минфин совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) готовит поправки в Налоговый кодекс.