Украинских бизнесменов хотят заставить отдавать деньги на нужды ВСУ

Украинский кабинет министров готовит законопроект, предусматривающий введение военного налога для предпринимателей, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление глава налогового комитета Рады Данила Гетьманцева.
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