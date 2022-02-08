Украинская снайпер с радостным нетерпением ждёт войны с Россией

42-летняя украинка Елена Белозерская стала новой национальной героиней у себя на родине после того, как британский таблоид The Sun опубликовал интервью с ней и видео убийства двух человек снятое с помощью тепловизионного ночного прицела её винтовки.
42-летняя украинка Елена Белозерская стала новой национальной героиней у себя на родине после того, как британский таблоид The Sun опубликовал интервью с ней и видео убийства двух человек снятое с помощью тепловизионного ночного прицела её винтовки.
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