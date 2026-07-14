Росавиация расширила условия эксплуатации вертолета Ми-171А3

Росавиация выдала Национальному вертолетному центру «Миль и Камов» (входит в холдинг «Вертолеты России» Ростеха) одобрение на полеты импортозамещенного вертолета Ми-171А3 при температурах до –50 градусов Цельсия.
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