МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 127 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алатырка
    Конечно , это каналы раздувают, и глазам и ушам своим не надо верить, видео-постановочные, окружающие-врут, замоташек...Союзники и партне...
  • Геннадий Бережнов
    Шойгу опозорил МО и с этим ему жить! Был бы он офицером, то ушёл бы сразу и сказал честно - не ведал! Не поверю, что ...Мы вам верили, а зря
  • Владимир Алтайцев
    Делягин  говорит правду, которая  капиталу  поперёк  горла. Будет  ли  он услышан  Гарантом  и его камарильей - вопро..."Политическую вла...

МУСя покусился на святое — на правила, или Ты туда не ходи, ты сюда ходи

МУСя покусился на святое — на правила, или Ты туда не ходи, ты сюда ходи

"Эй, гражданина, ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег в башка попадёт, совсем мёртвый будешь!" 3 дня назад 2,5K прочитали Слышали, да? Международный уголовный суд — МУС покусился на главное правило, по которому живут США и весь коллективный Запад.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх