МУСя покусился на святое — на правила, или Ты туда не ходи, ты сюда ходи

"Эй, гражданина, ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег в башка попадёт, совсем мёртвый будешь!" 3 дня назад 2,5K прочитали Слышали, да? Международный уголовный суд — МУС покусился на главное правило, по которому живут США и весь коллективный Запад.