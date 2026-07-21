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Мигранты устанавливают свои правила: фронтовиков в такси не возим

Мигранты устанавливают свои правила: фронтовиков в такси не возим

Мигранты устанавливают свои правила: фронтовиков в такси не возим Юлия ЧелкановаВ Москве участились случаи демонстративного отказа водителей-мигрантов в такси перевозить пассажиров с инвалидностью и участников специальной военной операции.

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