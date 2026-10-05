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Секс-символ с бурной личной жизнью, а гордость Андрея Соколова — дочь Софья

Секс-символ с бурной личной жизнью, а гордость Андрея Соколова — дочь Софья

После «Маленькой Веры» Андрей Соколов проснулся знаменитым на всю страну — и надолго получил ярлык главного секс-символа отечественного кино.

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