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Аргументы недели

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Швеция отказывается от многолетнего курса на цифровое обучение, возвращая в школьные классы письмо от руки и бумажные книги

Швеция отказывается от многолетнего курса на цифровое обучение, возвращая в школьные классы письмо от руки и бумажные книги

Страна, которую когда-то считали одним из лидеров цифрового образования, теперь направляет значительные ресурсы на традиционные учебники, одновременно ограничивая использование планшетов и экранов, особенно для младших школьников.

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