Швеция отказывается от многолетнего курса на цифровое обучение, возвращая в школьные классы письмо от руки и бумажные книги

Страна, которую когда-то считали одним из лидеров цифрового образования, теперь направляет значительные ресурсы на традиционные учебники, одновременно ограничивая использование планшетов и экранов, особенно для младших школьников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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