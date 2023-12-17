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Роспотребнадзор назвал идеальные даты для покупки живой ёлки

Роспотребнадзор назвал идеальные даты для покупки живой ёлки

Покупать дерево не стоит раньше 20 декабря.фото: pixabay.com/oleksandrpidvalnyi--> Живую ёлку следует покупать в двадцатых числах декабря, чтобы она не осыпалась до новогодней ночи, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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