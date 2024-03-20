ФОК с двумя бассейнами в Крюково планируют достроить до конца 2024 года

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Горизонт» с двумя бассейнами в Зеленограде в районе Крюково планируют достроить до конца 2024 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
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