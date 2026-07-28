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Захарова: причастные к атакам на автобусы в России понесут ответственность

Захарова: причастные к атакам на автобусы в России понесут ответственность

Все причастные к атакам на пассажирские автобусы в российских регионах понесут ответственность. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

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