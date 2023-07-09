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Политолог Сатановский назвал самые неблагодарные стран в отношении России

Политолог Сатановский назвал самые неблагодарные стран в отношении России

Президент института Ближнего Востока, политолог Евгений Сатановский в эфире программы «Соловьев LIVE» привёл перечень самых неблагодарных стран в отношении России.

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