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Путин предложил главе «Деловой России» обсудить инвестиционный климат

Путин предложил главе «Деловой России» обсудить инвестиционный климат

Президент России Владимир Путин предложил председателю «Деловой России» Алексею Репику обсудить инвестиционный климат.

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