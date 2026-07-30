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Алдервейрелд считает, что Кейн может выиграть «Золотой мяч»: «Харри – это бомбардир, но делает игру команды лучше. Он один из лучших в мире»

Бывший защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд ответил на вопрос о том, может ли нападающий «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн выиграть « Золотой мяч ».

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