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В России более трети работодателей столкнулись с усилением текучести кадров

По итогам прошлого года более трети российских компаний зафиксировали усиление текучести кадров. Такие тенденции показали результаты опроса, проведенного аудиторско-консалтинговой компанией Kept в декабре 2024 года.

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