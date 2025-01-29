Индия под ударом смертельного вируса – люди умирают от лихорадки и отека мозга Евгения КомароваЛихорадка и отек мозга – неизвестный смертельный вирус в Индии вызывает эти состояния, от которых умирают люди.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии