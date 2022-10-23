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В Самарской области увековечили память Героев России Андрея Соколовского и Александра Старчкова

В Самарской области увековечили память Героев России Андрея Соколовского и Александра Старчкова

Мемориалы в память об их подвиге открыли представители командования соединения ЦВО, администрации области, общественных и патриотических организаций, ветераны, юнармейцы и воспитанники патриотических клубов.

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