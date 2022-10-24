Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Погиб как Берлиоз: тайна смерти звезды фильма «Деловые люди» Серёжи Тихонова

Погиб как Берлиоз: тайна смерти звезды фильма «Деловые люди» Серёжи Тихонова

Комедия «Деловые люди», основанная на произведениях О.Генри, вышла на советские экраны в 1962 году. Среди других гениальных актеров, снимавшихся в фильме, особенно выделялся один – мальчик, сыгравший роль Джонни Дорсета, «вождя краснокожих».

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