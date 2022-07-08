В Челябинской области к сезону варенья подешевел сахар и еще 11 продуктов

В Челябинской области серьезно подешевели сразу 5 социально-значимых продуктов. В Контрольно-счетной палате сообщили, что больше, чем на 20%, упала цена на белокочанную капусту, на 7% подешевела гречка, на 6% — соль, на 4% — подсолнечное масло.