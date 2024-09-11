Россия и КНР могут смягчить правила турпоездок по безвизовому групповому обмену

Россия и Китай могут до конца года смягчить правила групповых безвизовых туристических поездок, сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов российского Минэкономразвития Никита Кондратьев.
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