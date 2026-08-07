Не грязь, а нужные микробы: собаки укрепляют иммунитет младенцев

В журнале Pediatric Allergy and Immunology опубликованы результаты масштабного исследования финских ученых под руководством педиатра Дженни Мяки из Финского института здравоохранения и социального обеспечения.
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