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Всё о женщинах

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Не грязь, а нужные микробы: собаки укрепляют иммунитет младенцев

Не грязь, а нужные микробы: собаки укрепляют иммунитет младенцев

В журнале Pediatric Allergy and Immunology опубликованы результаты масштабного исследования финских ученых под руководством педиатра Дженни Мяки из Финского института здравоохранения и социального обеспечения.

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