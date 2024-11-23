Политолог Караганов допустил удары по базам США «при крайней необходимости»

У России теперь есть право нанести ядерный удар, вслед за неядерными, в ответ на любое нападение на российскую территорию, сказал политолог, почётный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.
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