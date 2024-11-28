Авито Авто: Доля новых китайских авто на рынке составляет 68%

Дилерская конференция «Высшая передача» прошла в Москве 26 ноября. Аналитики Авито Авто провели анализ трендов автомобильного рынка и поделились данными о динамике спроса и предложения в сегменте дилерских авто.
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