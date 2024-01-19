Для сведения индивидуальных предпринимателей

Ленинский районный отдел г. Бобруйска Могилевского областного управления ФСЗН напоминает Вам, что в соответствии с действующим Законодательством Вам необходимо уплатить взносы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.