Соленый папоротник и мороженое из грибов: что пробовать на Камчатке

Управляющий экстрим-отеля «Аврора» Джон Пол Секел рассказывает о самых аутентичных блюдах Камчатки. Соленый папоротник В старину папоротнику приписывали магические свойства — девушки вплетали его побеги в венки, которые должны были помочь им встретить жениха.
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