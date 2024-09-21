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Соленый папоротник и мороженое из грибов: что пробовать на Камчатке

Соленый папоротник и мороженое из грибов: что пробовать на Камчатке

Управляющий экстрим-отеля «Аврора» Джон Пол Секел рассказывает о самых аутентичных блюдах Камчатки. Соленый папоротник  В старину папоротнику приписывали магические свойства — девушки вплетали его побеги в венки, которые должны были помочь им встретить жениха.

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