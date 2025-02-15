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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тамбиев про 1:2 от «Трактора»: «У Адмирала» третий матч подряд с топ-командами, поэтому такое начало – 10 минут отыграли в меньшинстве. Не хватило резкости, свежести»

Клуб из Владивостока потерпел поражение со счетом 1:2 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.  «Соперник, очевидно, был поживее и посвежее.

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