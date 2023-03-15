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Форсберг после 0:7: «У «Сити» фантастическая команда. У «Лейпцига» не было шансов»

Форсберг после 0:7: «У «Сити» фантастическая команда. У «Лейпцига» не было шансов»

Эмиль Форсберг оценил вылет «Лейпцига» из Лиги чемпионов. В ответном матче 1/8 финала немцы проиграли «Манчестер Сити» (0:7, первая игра – 1:1).

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