Холодный душ для «горячих финских парней»

Алексей Горшков

Финские "верхи" - вообще ИДИОТЫ !!! Они перестали понимать, что своим благополучием были обязаны как раз тому, что с 1944 до 1991 года были "розовыми" - ни белыми, ни красными! Для Запада были "почти СССР", для нас - "Запад"! Было даже такое слово - "финляндизация" - как в поговорке: "Ласковое теляте у двух мамок..."! Да - честно говоря - мне кажется, что мы их даже ИЗЛИШНЕ БАЛОВАЛИ - там практически не было ДЕНАЦИФИКАЦИИ, хотя союзниками Гитлера ОНИ БЫЛИ !!! Прежние руководства Финляндией это отлично понимали, и пользовались этим, отчего и населению этой страны было хорошо! А теперь будут не "Трибалтийские вымираты", а "Четырёхбалтийские...", ведь главное - что ВЫМИРАТЫ !!! Очень уж долго Финляндия с СССР и Россией дружила - население её помнит, что для него это выгодно! В последнее время, я заметил, США делают ставку на продажные верхушки (в СССР это сработало), а ведь их марионетки могут и "с резьбы сорваться", как Бен Ладен!