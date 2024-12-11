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Заноза

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Холодный душ для «горячих финских парней»

Холодный душ для «горячих финских парней»

Список потерь Хельсинки от вступления в НАТО растет с каждым днем А так славно все было в далеком 2022-м! Финляндия стояла в строю со всем цивилизованным миром против тех восточных варваров, которые «принудили» Страну Суоми к 77 годам мирного соседства.

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Комментарии
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Анатолий Рябенко
Вот тебе финнушка и юрьев день. Пососи себе свой палец может быть и поумнеешь.
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10 час.
Алексей Горшков
Финские &quot;верхи&quot; - вообще ИДИОТЫ !!! Они перестали понимать, что своим благополучием были обязаны как раз тому, что с 1944 до 1991 года были &quot;розовыми&quot; - ни белыми, ни красными! Для Запада были &quot;почти СССР&quot;, для нас - &quot;Запад&quot;! Было даже такое слово - &quot;финляндизация&quot; - как в поговорке: &quot;Ласковое теляте у двух мамок...&quot;! Да - честно говоря - мне кажется, что мы их даже ИЗЛИШНЕ БАЛОВАЛИ - там практически не было ДЕНАЦИФИКАЦИИ, хотя союзниками Гитлера ОНИ БЫЛИ !!! Прежние руководства Финляндией это отлично понимали, и пользовались этим, отчего и населению этой страны было хорошо! А теперь будут не &quot;Трибалтийские вымираты&quot;, а &quot;Четырёхбалтийские...&quot;, ведь главное - что ВЫМИРАТЫ !!! Очень уж долго Финляндия с СССР и Россией дружила - население её помнит, что для него это выгодно! В последнее время, я заметил, США делают ставку на продажные верхушки (в СССР это сработало), а ведь их марионетки могут и &quot;с резьбы сорваться&quot;, как Бен Ладен!
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8 час.
М
ММ
&quot;Все знают, что наши враги простить доброту не могут, а к злым относятся ласково. Но вот парадокс. При всех этих «достижениях» на прошедших выборах финны выбрали бывшего премьер-министра Александра Стубба президентом Финляндии. Стубб — ярый русофоб, и дал клятву продолжать все то, что уже угробило финскую экономику.&quot;- НИКАКОГО ПАРАДОКСА! Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус. Какой дурак решил, что это только про мышей?
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8 час.

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