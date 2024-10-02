Взрыв на базе США, после которого Путин ночью прибыл в Кремль, привет от "Катюши"?

Минувшей ночью произошло много событий и происшествий по всему миру. Вскипел Ближний Восток. Взрыв на американской военной базе, после которого Путин ночью прибыл в Кремль, привет от "Катюши"? Ближе к полуночи 30 сентября президент России Владимир Путин прибыл в Кремль.