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Черчесов и «Ференцварош»: скромная победа и большой успех

Черчесов и «Ференцварош»: скромная победа и большой успех

«Ференцварош», который возглавляет российский специалист Станислав Черчесов, победил «Мезекевешд» в матче 25-го тура чемпионата Венгрии со счётом 1:0.

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