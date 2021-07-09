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Репрессии против независимых изданий в Беларуси продолжаются и даже набирают силу

Репрессии против независимых изданий в Беларуси продолжаются и даже набирают силу

Сайт белорусского издания "Наша Нива" накануне был заблокирован, а к его сотрудникам пришли с обысками, некоторых задержали.

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ВЛАДИМИР ЛАПИН
и сразу возникает вопрос, а от кого это сучьё, по другому их и называть то сложно, независимы, от здравого смысла, от страны где существуют, причём на деньги запада, гейропы и пиндосии и про что они вякают и в чьих интересах.

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