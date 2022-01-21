+1
В Кабуле арестовали четырех женщин — участниц протестов против обязательного ношения хиджабов

По официальному заявлению представителей движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России), задержанные обвиняются в том, что выступали против обязательного ношения хиджаба (накидка, скрывающая тело, а порой и лицо, которую носят мусульманки).

